Кадіс тиждень тому створив сенсацію, впевнено прибивши Атлетіко й тим самим перервавши 23-матчеву безвиграшну серію. Аби покинути зону вильоту, андалусійцям треба було набрати ще три очки – втім, для цього команда мала здолати Реал Сосьєдад на його рідній "Аноеті". Не вийшло.

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"Жовта субмарина" весь матч трималася на рівних. У першому таймі "підводники" виглядали навіть активніше, а по перерві гра стала засушливою. Тим не менш, реалізувати бодай один момент Кадісу не вдалося – на відміну від басків.

Господарі відкрили рахунок на 28-й хвилині. Кубо тихенько розіграв кутовий без свистка, а Горосабель п'яткою скинув м'яч під удар Меріно з меж штрафного – 1:0! Гол з вайбами матчу між Ліверпулем і Барселоною на Енфілді. В середині ж другого тайму "чуррі-урдін" подвоїли свою перевагу зусиллями Захаряна.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Реал Сосьєдада з рахунком 2:0. Підопічні Іманола Альгуасіла набрали 46 очок, тримаючись у 4 балах від сьомої сходинки та в 7 пунктах від п'ятої. До зони ЛЧ бракує аж 9 очок. Кадіс залишається серед трійки аутсайдерів.

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