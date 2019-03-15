Реал Сосьедад дома не удержал победу над Леванте

В рамках первого матча 28-го тура испанской Примеры Реал Сосьедад и Леванте сильнейшего не выявили (1:1).

Баски захватили инициативу с первых минут, получив шанс открыть счёт уже на 5-й минуте, но Сандро Рамирес после навеса с фланга пробил мимо ворот. Серия атак хозяев, в конце концов, привела к голу 26-й: Тео Эрнандес прорвался по левому флангу и прострелил на линию вратарской, а Янузай оттуда закатил мяч в сетку – 1:0. Сосьедад продолжил атаковать, но в первом тайме отличиться больше не удалось.

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После перерыва Реал Сосьедад ещё сильнее нажал на Леванте, но реализация ужасно хромала. Удары Наваса и Рамиреса на 53-56-й минутах прошли рядом с каркасом ворот, а выстрел Сандро на 64-й с угла штрафной под дальнюю штангу парировал Айтор. Тут уже включились "лягушки": если на 67-й удар Луны удалось заблокировать защитникам, то на 72-й Везу попал в штангу. В конце концов, гости наказали соперника за расточительство на 79-й минуте, когда Борха Майораль замкнул подачу с углового – 1:1. После этого команды обменялись рядом опасных моментов, но потревожить сетку ворот хотя бы ещ' раз им так и не удалось.

Таким образом, Реал Сосьедад набрал 36 очков и остался на девятой позиции, в то время как Леванте с 31 зач'тным баллом продолжил пребывание на пятнадцатой. Впрочем, за выходные оба клуба рискуют опуститься ниже.