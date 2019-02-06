toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - НЬЮ-ИНГЛЭНД РЕВОЛЮШН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Тео Эрнандес заявил о желании вернуться в Реал

23:38 46 Читати українською
Тео Эрнандес заявил о желании вернуться в Реал
Тео Эрнандес / Фото ФК Реал

Защитник Реал Сосьедада Тео Эрнандес готовится провести следующий сезон в футболке мадридского Реала.

Тео Эрнандес выступает за Реал Сосьедад на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Контракт 21-летнего француза принадлежит мадридскому Реалу.

Ювентус подготовил для Марсело контракт с огромной зарплатой – больше туринцы платят только Роналду

"Я нахожусь в действительно большом клубе и очень хорошо лажу со своими партнерами по команде.

Я не волнуюсь о том, что Регилон сейчас работает с основой Реала, так как я думаю о настоящем, и я счастлив в Реал Сосьедаде.

В следующем сезоне я готов вернуться в Реал и отдать все", – цитирует Эрнандеса издание AS.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Тео Эрнандес Тео Эрнандес Трансферы Чемпионата Испании Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
1
мин
Шахтер
10:00
Ваккер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук