Тео Эрнандес заявил о желании вернуться в Реал

Защитник Реал Сосьедада Тео Эрнандес готовится провести следующий сезон в футболке мадридского Реала.

Тео Эрнандес выступает за Реал Сосьедад на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Контракт 21-летнего француза принадлежит мадридскому Реалу.

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"Я нахожусь в действительно большом клубе и очень хорошо лажу со своими партнерами по команде.

Я не волнуюсь о том, что Регилон сейчас работает с основой Реала, так как я думаю о настоящем, и я счастлив в Реал Сосьедаде.

В следующем сезоне я готов вернуться в Реал и отдать все", – цитирует Эрнандеса издание AS.

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