Реал Сосьєдад вдома не втримав перемогу над Леванте

В рамках першого матчу 28-го туру іспанської Прімери Реал Сосьєдад та Леванте сильнішого не виявили (1:1).

Баски захопили ініціативу з перших хвилин, отримавши шанс відкрити рахунок вже на 5-й хвилині, але Сандро Рамірес після навісу з флангу пробив повз ворота. Серія атак господарів, зрештою, призвела до голу 26-й: Тео Ернандес прорвався лівим фланго та прострілив на лінію воротарського, а Аднан Янузай звідти закотив м'яч у сітку – 1:0. Сосьєдад продовжив атакувати, але в першому таймі відзначитись більше не вдалося.

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По перерві Реал Сосьєдад ще сильніше натиснув на Леванте, але реалізація страшно шкутильгала. Удари Наваса та Раміреса на 53-56-й хвилинах пройшли поруч з каркасом воріт, а постріл Сандро на 64-й з кута штрафного під дальню стійку парирував Айтор. Тут вже увімкнулися "жаби": якщо на 67-й удар Луни вдалося заблокувати захисникам, то на 72-й Везу влучив у штангу. Зрештою, гості покарали суперника за марнотратство на 79-й хвилині, коли Борха Майораль замкнув подачу з кутового – 1:1. Після цього команди обмінялися рядом небезпечних моментів, але потривожити сітку воріт бодай ще раз їм так і не вдалося.

Таким чином, Реал Сосьєдад набрав 36 очок та залишився на дев'ятій позиції, в той час як Леванте з 31 заліковим балом продовжив перебування на п'ятнадцятій. Втім, за вихідні обидва клуби ризикують опуститися нижче.