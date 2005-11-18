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Реал Сосьедад – Севилья – 0:0 – видеообзор матча

00:17 4 Читати українською
Реал Сосьедад – Севилья – 0:0 – видеообзор матча
Реал Сосьедад – Севилья – 0:0 / ФК Реал Сосьедад

Реал Сосьедад в матче 11 тура Ла Лиги дома сыграл вничью с Севильей. Смотрите видеообзор матча.

Реал Сосьедад в матче 11 тура Ла Лиги дома принимал Севилью. Игра прошла в равном ключе, команды за весь матч нанесли лишь по 1 удару в створ ворот друг друга.

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Сосьедад после 11 туров имеет 13 очков и находится на 13 строчке в турнирной таблице Ла Лиги, тогда как Севилья на 2 позиции с 20 очками.

Испания. Ла Лига, 11 тур

Реал Сосьедад – Севилья – 0:0

Испания11 турАноэта (Сан-Себастьян)

Реал Сосьедад - Севилья: Воскресенье 04 ноября 2018

Реал Сосьедад
Матч окончен
0 : 0
Севилья
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