Эйбар одержал волевую победу над Алавесом: 11 тур Ла Лиги, матчи воскресенья

В рамках 11 тура Ла Лиги Алавес заехал в гости к Эйбару. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Алавес уже на 4 минуте вышел вперед в счете благодаря голу Мануэля Гарсии. Однако задачу удержать победный счет усложнил Дуарте, который получил прямую красную карточку. Эйбар никак не мог отличиться в большинстве, однако после изъятия Где Бласиса Хордан сравнял счет в игре. А уже в компенсированное время Диоп принес победу Эйбаре.



Благодаря этой победе Эйбар набрал 14 очков и поднялся на 11 место, Алавес с 20 пунктами остался третьим.

Чемпионат Испании 2018/19, 11 тур

Эйбар – Алавес – 2:1

Голы: Хордан, 69, Диоп, 90+1 – М. Гарсия, 4

Удаление: Де Бласис, 62 – Дуарте, 24

Вильяреал – Леванте – начало матча в 17:15

Реал Сосьедад – Севилья – начало матча в 19:30

Уэска – Хетафе – начало матча в 19:30

Бетис – Сельта – начало матча в 21:45