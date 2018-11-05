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Реал Сосьєдад – Севілья – 0:0 – відеоогляд матчу

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Реал Сосьєдад – Севілья – 0:0 – відеоогляд матчу
Реал Сосьєдад – Севілья – 0:0 / ФК Реал Сосьєдад

Реал Сосьєдад у матчі 11 туру Ла Ліги вдома зіграв внічию з Севільєю. дивіться відеоогляд матчу.

Реал Сосьєдад у матчі 11 туру Ла Ліги вдома приймав Севілью. Гра пройшла в рівному ключі, команди за весь матч завдали лише по 1 удару в ствір воріт один одного.

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Сосьєдад після 11 турів має 13 очок і перебуває на 13 сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги, тоді як Севілья на 2 позиції з 20 очками.

Іспанія. Ла Ліга, 11 тур

Реал Сосьєдад – Севілья – 0:0

Іспанія11 турАноета (Сан-Себастьян)

Реал Сосьєдад - Севілья: Неділя 04 листопада 2018

Реал Сосьєдад
Матч завершено
0 : 0
Севілья
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Відеоновини Севілья Севілья Іспанія Реал Сосьєдад - Севілья Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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