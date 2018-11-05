Реал Сосьєдад – Севілья – 0:0 – відеоогляд матчу

Реал Сосьєдад у матчі 11 туру Ла Ліги вдома зіграв внічию з Севільєю. дивіться відеоогляд матчу.

Реал Сосьєдад у матчі 11 туру Ла Ліги вдома приймав Севілью. Гра пройшла в рівному ключі, команди за весь матч завдали лише по 1 удару в ствір воріт один одного.

Бетіс та Сельта розійшлись надрезультативною нічиєю: 11 тур Ла Ліги, матчі неділі

Сосьєдад після 11 турів має 13 очок і перебуває на 13 сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги, тоді як Севілья на 2 позиції з 20 очками.

Іспанія. Ла Ліга, 11 тур

Реал Сосьєдад – Севілья – 0:0