Реал Сосьєдад – Севілья – 0:0 – відеоогляд матчу

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Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини: Шальке Коноплянки зіграє з Фортуною, Баварія поміряється силами з ГертоюНімеччина — 4 лист 164
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