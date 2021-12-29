Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о состоянии здоровья Гарета Бейла после матча Кубка лиги против Сток Сити.

"Матч против Фулхэма? Нет, Гарет не будет в кондициях. Я бы не сказал, что травма серьезная, однако могу сказать, что Бейл пропустит несколько недель", – цитирует Моуринью Sky Sports.

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Отметим, что Тоттенхэм будет противостоять Фулхэму уже завтра, 30 января, начало в 19:00.

Напомним, Бейл получил травму в матче Кубка Лиги со Сток Сити, который завершился победой "шпор" 3:1. Гарет целиком провел 11 матчей в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 3 гола.

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