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Реал следит за суперталантом Ренна Камавингой

14:41 18 Читати українською
Реал следит за суперталантом Ренна Камавингой
Эдуардо Камавинга / Marca

За 16-летним талантливым полузащитником французской команды Эдуардом Камавингой выстроилась очередь из топ-клубов Европы.

Несмотря на не слишком удачный старт Реала, руководство клуба продолжает отслеживать молодых талантов по всему миру. Одним из самых приоритетных в списке приобретений футболистов является 16-летний полузащитник французского Ренна Эдуардо Камавинга, сообщает Marca.

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Он дебютировал за Ренн еще в прошлом сезоне, а в этом уже закрепил за собой место в основе. Более того, в августе Камавинга был признан лучшим игроком месяца и получил заслуженную награду Союза французских футболистов. Его талант, телосложение и юный возраст привлекли внимание многих европейских команд, среди которых главное место занимает Реал. Скауты мадридского клуба уже присутствовали на нескольких матчах юного француза.

К слову, Камавинга является воспитанником Ренна (с 2013 года он учился в клубной академии). В декабре 2018 года Эдуардо подписал с Ренном свой первый профессиональный контракт сроком до 2022 года.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Ренн Ренн Испания Лига 1 Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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