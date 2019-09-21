Реал стежить за суперталантом Ренна Камавінгою

За 16-річним талановитим півзахисником французької команди Едуардом Камавінгою вишикувалась черга з топ-клубів Європи.

Попри не надто вдалий старт Реала, керівництво клубу продовжує відслідковувати молодих талантів по всьому світу. Одним з найпріоритетніших у списку придбань футболістів є 16-річний півзахисник французького Ренна Едуардо Камавінга, повідомляє Marca.

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Він дебютував за Ренн ще у минулому сезоні, а у цьому вже закріпив за собою місце в основі. Більше того, у серпні Камавінга був визнаний найкращим гравцем місяця і отримав заслужену нагороду Союзу французьких футболістів. Його талант, статура та юний вік привернули увагу багатьох європейських команд, серед яких чільне місце займає Реал. Скаути мадридського клубу вже були присутні на кількох матчах юного француза.

До слова, Камавінга є вихованцем Ренна (з 2013 року він навчався у клубній академії). У грудні 2018 року Едуардо підписав з Ренном свій перший професійний контракт терміном до 2022 року.

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