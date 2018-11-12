Реал сегодня утвердит Солари в роли главного тренера до конца сезона 2018/19, – Marca

Сантьяго Солари сегодня, 12 ноября, станет полноценным главным тренером мадридского Реала.

Мадридский Реал сегодня отправит документы в Королевскую федерацию футбола Испании для утверждения Сантьяго Солари на посту главного тренера до конца текущего сезона, сообщает Marca. Сегодня завершается 15-дневный срок, когда можно быть исполняющим обязанности.

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Аргентинец до этого возглавлял Реал Мадрид Кастилью (резервную команду "сливочных"), а в основную команду пришел после увольнения Хулена Лопетеги 29 октября. Под его руководством "королевский клуб" выиграл 4 поединка из 4, и это лучший тренерский дебют в истории Мадрида.

Реал после 12 туров занимает 6 строчку в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 20 очков.