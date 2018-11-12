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Реал сьогодні затвердить Соларі в ролі головного тренера до кінця сезону 2018/19, – Marca

16:45 258 Читать на русском
Реал сьогодні затвердить Соларі в ролі головного тренера до кінця сезону 2018/19, – Marca
Сантьяго Соларі / соцмережі

Сантьяго Соларі сьогодні, 12 листопада, стане повноцінним головним тренером мадридського Реала.

Мадридський Реал сьогодні відправить документи в Королівську федерацію футболу Іспанії для затвердження Сантьяго Соларі на посаді головного тренера до кінця поточного сезону, повідомляє Marca. Сьогодні завершується 15-денний термін, коли можна бути виконувачем обов'язків.

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Аргентинець до цього очолював Реал Мадрид Кастілью (резервну команду "вершкових"), а в основну команду прийшов після звільнення Хулена Лопетегі 29 жовтня. Під його керівництвом "королівський клуб" виграв 4 поєдинки з 4, і це найкращий тренерський дебют в історії Мадрида.

Реал після 12 турів займає 6 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги і має 20 очок.

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Головне Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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