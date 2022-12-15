У правого защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса есть огромные шансы подписать полноценный контракт с Мадридом.

В Реале решили воспользоваться опцией выкупа Винисиуса Тобиаса из Шахтера, сообщает Marca. Решение еще не окончательно, но сделка близка к реализации.

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Винисиус убедил руководство хорошей игрой за Кастилью в этом сезоне. Мадрид готов заплатить Шахтеру согласованные 10 миллионов евро.

Тобиаса в перспективе видят игроком основы Реала. Следующий сезон бразилец должен провести в аренде для практики на высшем уровне в Примере. Если же дубль Реала выйдет в Сегунду, он может продолжить выступления за Кастилью.

Реал приютил 18-летнего правого защитника после начала полномасштабной войны россиян против Украины. Винисиус выступает в Мадриде до лета 2023-го на правах аренды.