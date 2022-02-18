Додо оказался в списке целей Реала на замену Карвахалю
Реал пополнил список претендентов на правого защитника Шахтера Додо.
Мадридцы летом хотят пригласить игрока на замену Дани Карвахалю, который сильно сдал, сообщает DefensaCentral.
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Реал имеет очевидный и бюджетный вариант – вернуть Альваро Одриосолу из аренды в Фиорентине. Впрочем, 26-летний баск не вызывает доверия после двух предыдущих провальных попыток закрепиться на Сантьяго Бернабеу. Для решения проблемы мадридцы могут "потрясти кошелек". Три кандидата на позицию правого защитника – Рис Джеймс (Челси), Норди Мукиеле (РБ Лейпциг) и Додо (Шахтер).
Напомним, легионер "горняков" в текущем сезоне провел 26 матчей и отличился 4 ассистами. Ранее 23-летнего бразильца сватали в Интер и Баварию. Контракт Додо с Шахтером рассчитан до лета 2025 года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 20 млн евро.
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