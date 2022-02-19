Реал приймав Алавес в рамках 25-го туру Ла Ліги (3:0). Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Очевидним фаворитом зустрічі був Реал, але до перерви мадридці створили обмаль небезпечних моментів.

Додо опинився в списку цілей Реала на заміну Карвахалю

Тиск трибун спонукав підопічних Анчелотті бігти вперед, адже фанати прагнули реваншу за прикру поразку від ПСЖ (0:1) у Лізі чемпіонів. У другому таймі реабілітовувати мадридців самотужки взявся Асенсіо і зробив це дуже ефектно. Форвард "вершкових" наважився на дальній удар і красиво закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Після пропущеного м'яча футболісти Алавеса опустили руки і дозволили Бензема та Вінісіусу розіграти чудову комбінацію, яку замкнув бразилець. Вже у додатковий час рефері призначив пенальті у ворота гостей. Пробивати 11-метровий взявся Бензема і довів рахунок до розгромного.

Перемога закріпила Реал лідером перегонів, відірвавшись від Севільї на 7 очок. Алавес залишився у зоні вильоту – 19-те місце.

ПСЖ розбив немічний Реал: нестримний Мбаппе, героїзм Куртуа, або Чому Анчелотті має бути соромно