В лагере мадридского клуба решили реабилитироваться за предыдущий дизайн, который был раскритикован фанатами.

Реал вместе с дизайнерами компании Adidas подготовили новый комплект формы мадридского клуба на сезон 2020/21.

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Новую экипировку выполнено в синем цвете с желтыми полосами. Дизайн формы перекликается с экипировкой сезона 1998/99.

Сейчас Реал продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где на этапе 1/4 финала встретится с Ливерпулем. В Ла Лиге королевский клуб расположился на третьей строчке, уступая Барселоне и Атлетико.

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