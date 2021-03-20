Реал розробив нову форму на наступний сезон – у мережу злили фото
07:30 - Читать на русском
У таборі мадридського клубу вирішили реабілітуватись за попередній дизайн, який був розкритикований фанатами.
Реал разом із дизайнерами компанії Adidas підготували новий комплект форми мадридського клубу на сезон 2020/21.
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Нове екіпірування виконане у синьому кольорі із жовтими смугами. Дизайн форми перегукується із екіпіруванням сезону 1998/99.
Наразі Реал продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів, де на етапі 1/4 фіналу зустрінеться з Ліверпулем. У Ла Лізі королівський клуб розташувався на третій сходинці, поступаючись Барселоні та Атлетіко.
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