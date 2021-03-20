У таборі мадридського клубу вирішили реабілітуватись за попередній дизайн, який був розкритикований фанатами.

Реал разом із дизайнерами компанії Adidas підготували новий комплект форми мадридського клубу на сезон 2020/21.

Несподіваний колір та повернення класики – форма Реала і Ювентуса на наступний сезон

Нове екіпірування виконане у синьому кольорі із жовтими смугами. Дизайн форми перегукується із екіпіруванням сезону 1998/99.

Наразі Реал продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів, де на етапі 1/4 фіналу зустрінеться з Ліверпулем. У Ла Лізі королівський клуб розташувався на третій сходинці, поступаючись Барселоні та Атлетіко.

Маліновський безсилий в ЛЧ: ноу-хау Аталанти шокувало, але Зідан – не фізрук