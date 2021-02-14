Несмотря на финансовые проблемы и имеющиеся предложения, Реал не намерен продавать бразильского опорника, сообщает Marca.

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Отмечается, что королевский клуб будет отклонять все попытки приобрести Каземиро, несмотря на цифры, которые будут предложены. Интересно, что летом 2020 года бразильца пытался подписать ПСЖ, однако Реал отказался от продажи.

Добавим, что контракт Каземиро с мадридцами действителен до 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей, записав в свой актив 5 голов и 2 ассиста.

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