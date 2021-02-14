Ляпорт став одним із претендентів на підсилення захисту Реала в зимове трансферне вікно, повідомляє Fichajes з посиланням на Daily Star.

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Зазначається, що Реал занепокоєний віком своїх основних центральних оборонців Серхіо Рамоса та Варана – 34 та 27 років відповідно. Саме тому "вершкові" шукають нових гравців, аби омолодити свій склад.

Додамо, що Ляпорт є не єдиним варіантом Реала – мадридці також слідкують за Кулібалі, Алабою, Кунде та Пау Торресом. Втім, трансфер Емеріка здійснити буде легше, адже він не є основним оборонцем Манчестер Сіті.

До слова, Ляпорт провів 14 матчів у складі "містян" у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гол.

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