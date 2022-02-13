Реал рассматривает Почеттино на потенциальную замену Анчелотти, – СМИ
Главный тренер Реала Карло Анчелотти не может похвастаться полным доверием боссов королевского клуба.
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино уже длительное время находится на радарах Реала, сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe.
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После завершения сезона руководство "сливочных" пересмотрит успехи действующего тренера мадридцев Карло Анчелотти и примет решение о его будущем. Если результаты будут неудовлетворительны, итальянца ждет увольнение, а на его место попытаются пригласить именно Почеттино.
Сейчас Реал с 4-очковым отрывом лидирует в Ла Лиге, а в 1/8 ЛЧ мадридцев будет ожидать именно ПСЖ.
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