Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино уже длительное время находится на радарах Реала, сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe.

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После завершения сезона руководство "сливочных" пересмотрит успехи действующего тренера мадридцев Карло Анчелотти и примет решение о его будущем. Если результаты будут неудовлетворительны, итальянца ждет увольнение, а на его место попытаются пригласить именно Почеттино.

Сейчас Реал с 4-очковым отрывом лидирует в Ла Лиге, а в 1/8 ЛЧ мадридцев будет ожидать именно ПСЖ.

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