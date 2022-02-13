Реал розглядає Почеттіно на потенційну заміну Анчелотті, – ЗМІ
Головний тренер Реала Карло Анчелотті не може похизуватись повною довірою босів королівського клубу.
Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно вже тривалий час перебуває на радарах Реала, повідомляє GFFN з посиланням на L’Équipe.
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Після завершення сезону керівництво "вершкових" перегляне успіхи чинного тренера мадридців Карло Анчелотті й ухвалить рішення щодо його майбутнього. Якщо результати будуть незадовільні, на італійця чекає звільнення, а на його місце спробують запросити саме Почеттіно.
Наразі Реал з 4-очковим відривом лідирує у Ла Лізі, а в 1/8 ЛЧ на мадридців очікуватиме саме ПСЖ.
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