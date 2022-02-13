Матч 1/8 Лиги чемпионов может снизить напряжение между боссами парижского и мадридского клубов.

В преддверии поединка 1/8 финала ЛЧ президент Реала Флорентино Перес и его визави из ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи поужинают в парижском ресторане Savoy, сообщает Marca.

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Между клубами пока не самые теплые отношения. Они испортились еще с неудачного запуска Суперлиги, но подлил масла в огонь нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который настроен летом перейти в мадридский клуб.

Напомним, первый матч ПСЖ – Реал состоится во вторник, 15 февраля, в 22:00.

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