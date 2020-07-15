Реал продолжит отпускать ненужных игроков – на двери указали двум чемпионам Европы

Реал надеется серьезно сократить зарплатную ведомость перед началом новой кампании.

Мадридцы хотят продать еще несколько игроков на полноценной основе, информирует Marca.

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Реал уже успел устроить Хави Санчеса в Вальядолид за 3 млн евро и Ашрафа Хакими в Интер за 45 млн. На этом список игроков на продажу не заканчивается. "Сливочные" готовы окончательно отпустить Дани Себальоса в Арсенал, если лондонцы заплатят 25 млн евро. Это же касается и Хесуса Вальехо. Гранада заинтересована в выкупе центрбека после аренды, но клубы Бундеслиги могут составить конкуренцию.

К слову, Вальехо и Себальос были основными в сборной Испании U-21, которая год назад выиграла молодежный Евро.

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