Реал призвал фанатов отказаться от массовых празднований чемпионства – мадридцы еще не гарантировали себе титул

Реал надеется, что его болельщики будут сдержанными в случае завоевания золотых медалей чемпионата Испании.

Мадридцы на своем официальном сайте опубликовали обращение к поклонникам клуба.

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"Сливочные" призывают не собираться большими группами, чтобы избежать лишних рисков заражения коронавирусом. Исключением не станет даже культовый фонтан Сибелес, который является традиционным местом празднования фанатов Реала вместе с игроками.

Заметим, что Реал пока не гарантировал себе титул чемпиона. Команде Зидана достаточно набрать два очка в двух последних турах или надеяться на хотя бы одну осечку Барселоны.

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