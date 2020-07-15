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Реал продовжить відпускати непотрібних гравців – на двері вказали двом чемпіонам Європи

10:56 - Читать на русском
Реал продовжить відпускати непотрібних гравців – на двері вказали двом чемпіонам Європи
Себальйос проти Модріча / Getty Images

Реал сподівається серйозно скоротити зарплатну відомість перед початком нової кампанії.

Мадридці хочуть продати ще кількох гравців на повноцінній основі, інформує Marca.

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Реал вже встиг влаштувати Хаві Санчеса у Вальядолід за 3 млн євро і Ашрафа Хакімі в Інтер за 45 млн. На цьому список гравців на продаж не завершується. "Вершкові" готові остаточно відпустити Дані Себальйоса в Арсенал, якщо лондонці заплатять 25 млн євро. Це ж стосується і Хесуса Вальєхо. Гранада зацікавлена у викупі центрбека після оренди, але клуби Бундесліги можуть скласти конкуренцію.

До слова, Вальєхо і Себальйос були основними у збірній Іспанії U-21, яка рік тому виграла молодіжний Євро.

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Теги
Арсенал Арсенал Трансфери Дані Дані Себальйос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хесус Хесус Вальєхо Трансфери Реал Мадрид
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