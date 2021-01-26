Реал продолжает страдать от коронавируса – после Зидана заразился игрок
00:45 - Читати українською
Мадридский Реал получил еще одну потерю из-за инфицирования COVID-19.
Положительный тест сдал защитник Начо Фернандес, сообщает официальный сайт клуба.
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Три дня назад коронавирусом заразился и главный тренер Реала Зинедин Зидан. Он пропустил матч против Алавеса, в котором "сливочные" победили со счетом 4:1. Начо также пропускал поединок, поскольку ранее контактировал с инфицированным и имел подозрение на болезнь.
Добавим, что защитник Реала провел в текущем сезоне 10 матчей, отметился одним ассистом.
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