Положительный тест сдал защитник Начо Фернандес, сообщает официальный сайт клуба.

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Три дня назад коронавирусом заразился и главный тренер Реала Зинедин Зидан. Он пропустил матч против Алавеса, в котором "сливочные" победили со счетом 4:1. Начо также пропускал поединок, поскольку ранее контактировал с инфицированным и имел подозрение на болезнь.

Добавим, что защитник Реала провел в текущем сезоне 10 матчей, отметился одним ассистом.

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