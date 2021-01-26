Реал продовжує потерпати від коронавірусу – після Зідана заразився гравець
00:45 - Читать на русском
Мадридський Реал зазнав ще однієї втрати через інфікування COVID-19.
Позитивний тест здав захисник Начо Фернандес, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Три дні тому коронавірусом заразився і головний тренер Реала Зінедін Зідан. Він пропустив матч проти Алавеса, в якому "вершкові" перемогли з рахунком 4:1. Начо також пропускав поєдинок, оскільки раніше контактував з інфікованим і мав підозру на хворобу.
Додамо, що захисник Реала провів у поточному сезоні 10 матчів, відзначився одним асистом.
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