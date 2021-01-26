Позитивний тест здав захисник Начо Фернандес, повідомляє офіційний сайт клубу.

Васкес відкинув пропозицію Реала продовжити контракт – хавбек "вершкових" затаїв образу на клуб

Три дні тому коронавірусом заразився і головний тренер Реала Зінедін Зідан. Він пропустив матч проти Алавеса, в якому "вершкові" перемогли з рахунком 4:1. Начо також пропускав поєдинок, оскільки раніше контактував з інфікованим і мав підозру на хворобу.

Додамо, що захисник Реала провів у поточному сезоні 10 матчів, відзначився одним асистом.

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