Реал продолжает реконструкцию Сантьяго Бернабеу – здание, в котором подписывали Роналду и других топ-новичков, снесут

Домашняя арена мадридского Реала претерпит серьезные изменения.

Реал, пользуясь паузой в чемпионате из-за пандемии коронавируса, возобновил работы на домашнем стадионе. В ближайшие недели будет снесено одно из зданий арены под названием T4. Там подписывали контракт с Криштиану Роналду и другими известными новичками Реала – бразильцем Роналдо, Каримом Бензема и Кака.

Реал принял окончательное решение по Лунину – жертва вратарского вопроса в Мадриде выбирает АПЛ

В этом же здании есть кабинет Флорентино Переса, который с помощью специального лифта соединен с раздевалкой команды. Несколько офисов, которые еще работают в этом здании, переедут в другие места – в частности, на базу Реала, сообщает Marca.

К слову, в рамках реконструкции Сантьяго Бернабеу также планируют построить подвижную крышу. Ориентировочная стоимость всех работ составляет более 500 млн евро, а реконструкцию планируют завершить в конце 2022 года.

"План Бомба": Реал підсилиться двома суперфорвардами – зразкова "дорожня карта" для перебудови атаки