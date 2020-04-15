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Реал продолжает реконструкцию Сантьяго Бернабеу – здание, в котором подписывали Роналду и других топ-новичков, снесут

12:59 48 Читати українською
Реал продолжает реконструкцию Сантьяго Бернабеу – здание, в котором подписывали Роналду и других топ-новичков, снесут
Сантьяго Бернабеу изменится / фото из соцсетей

Домашняя арена мадридского Реала претерпит серьезные изменения.

Реал, пользуясь паузой в чемпионате из-за пандемии коронавируса, возобновил работы на домашнем стадионе. В ближайшие недели будет снесено одно из зданий арены под названием T4. Там подписывали контракт с Криштиану Роналду и другими известными новичками Реала – бразильцем Роналдо, Каримом Бензема и Кака.

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В этом же здании есть кабинет Флорентино Переса, который с помощью специального лифта соединен с раздевалкой команды. Несколько офисов, которые еще работают в этом здании, переедут в другие места – в частности, на базу Реала, сообщает Marca.

К слову, в рамках реконструкции Сантьяго Бернабеу также планируют построить подвижную крышу. Ориентировочная стоимость всех работ составляет более 500 млн евро, а реконструкцию планируют завершить в конце 2022 года.

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Испания футбольные стадионы Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Реал Мадрид
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