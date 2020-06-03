Реал продолжает охотиться на Санчо – громкий трансфер будет зависеть от зарплаты Бейла

Реал не опускает руки в борьбе за вингера Боруссии Д Джейдона Санчо, но не все так просто.

Руководство мадридского клуба стремится подписать Джейдона Санчо, который должен стать достойной заменой хавбеку Реала Гарету Бейлу, сообщает Goal.

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В то же время, в лагере "сливочных" хотят сохранить валлийца, но существенно уменьшить его зарплату. Если Гарет не согласится на такие условия, игрока продадут летом и сконцентрируются на подписании 20 летнего Джейдона.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Санчо провел 27 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 16-ю ассистами.

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