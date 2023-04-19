В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов Реал обыграл на выезде Челси со счётом 2:0. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Впервые с ноября 1993 года Челси проиграл четыре матча подряд по всех турнирах. Об этом информирует Opta и добавляет: впервые с сезона 1980/81 "синие" не смогли забить в более чем 18 разных матчах. С учётом ответного матча с Реалом в этом сезоне лондонская команда "промолчала" в 21 встрече.

Реал стал полуфиналистом Лиги чемпионов, вновь одолев Челси – Родриго сделал дубль, Мудрик неплохо вышел на замену

Разницу в Лондоне сделал форвард Реала Родриго. В течение второго тайма он оформил дубль после передач Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде, и с чувством выполненного долга ушел отдыхать. Наверняка не таким себе представлял свой второй заход в Челси Фрэнк Лэмпард в качестве тренера...