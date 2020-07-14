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Реал закликав фанатів відмовитися від масових святкувань чемпіонства – мадридці ще не гарантували собі титул

21:10 - Читать на русском
Реал закликав фанатів відмовитися від масових святкувань чемпіонства – мадридці ще не гарантували собі титул
Фанати Реала / Getty Images

Реал сподівається, що його вболівальники будуть стриманими у разі здобуття золотих медалей чемпіонату Іспанії.

Мадридці на своєму офіційному сайті опублікували звернення до прихильників клубу.

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"Вершкові" закликають не збиратися великими групами, щоб уникнути зайвих ризиків зараження коронавірусом. Винятком не стане навіть культовий фонтан Сібелес, який є традиційним місцем святкувань фанатів Реала разом з гравцями.

Зауважимо, що Реал поки не гарантував собі титул чемпіона. Команді Зідана достатньо набрати два очки в двох останніх турах або ж сподіватися на бодай одну осічку Барселони.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид футбольні фанати
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