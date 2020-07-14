Реал закликав фанатів відмовитися від масових святкувань чемпіонства – мадридці ще не гарантували собі титул

Реал сподівається, що його вболівальники будуть стриманими у разі здобуття золотих медалей чемпіонату Іспанії.

Мадридці на своєму офіційному сайті опублікували звернення до прихильників клубу.

Фанати Ліверпуля перетворили околиці Енфілда на смітник – неприємні наслідки святкувань чемпіонства

"Вершкові" закликають не збиратися великими групами, щоб уникнути зайвих ризиків зараження коронавірусом. Винятком не стане навіть культовий фонтан Сібелес, який є традиційним місцем святкувань фанатів Реала разом з гравцями.

Зауважимо, що Реал поки не гарантував собі титул чемпіона. Команді Зідана достатньо набрати два очки в двох останніх турах або ж сподіватися на бодай одну осічку Барселони.

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