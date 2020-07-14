"Украинская фишка" на юге Испании: амбициозные обидчики Лунина возвращаются в Примеру впервые за 14 лет

В 2017-м "Футбол 24" побывал на матче испанской Сегунды "Кадис" – "Райо Вальекано". Сейчас, когда "Субмарина" оформила досрочный выход в Ла Лигу, уместно вспомнить репортаж Владимира Скибы с места событий.

"Кадис" – футбольный клуб из одноименного города на побережье Атлантического океана на юге Испании, которое считается старейшим постоянно населенным городом Европы (основан еще в XII в. До н.э.). Именно здесь в 1812 году приняли первую Конституцию Испании. А прошлым летом местная команда в стыковых матчах вышла в Сегунду. И самое интересное то, что сразу же стала претендентом на очередное повышение в классе.

Стадион

Клуб играет на уютном стадионе "Рамон де Карранса", реконструированном в 2011 году и названном в честь одного из самых влиятельных деятелей в истории Кадиса и бывшего мэра города.

Именно на нем в 1958 году впервые в истории футбола состоялась серия пенальти: в финальном матче очень популярного в то время предсезонного турнира Трофео Карранса "Сарагоса" – "Барселона". К отчаянию кадиской публики, которая всегда недолюбливала блаугранас, тогда победили именно каталонцы.

Болельщики

"Рамон де Карранса" вмещает 25 тысяч болельщиков. При том, что население города составляет чуть более 120 тысяч, на каждый матч приходит в среднем 15 тысяч (каждый 8-й (!) житель города). Именно поэтому отовсюду вокруг клуба чувствуется какая-то особая семейная атмосфера.

У "Кадиса" есть "украинская фишка" – это сине-желтые клубные цвета. Поэтому уже за час до матча рядом со стадионом цветовая гамма становилась похожей на домашний матч нашей национальной сборной, хоть и за тысячи километров от Украины. Бары в тех же родных для нас цветах были забиты, а на небольших площадях болельщики разогревали голосовые связки.

На футбол в Кадисе ходят все, начиная от семей с маленькими детьми, и заканчивая пожилыми людьми. Да, например, на матч шла целая юниорская команда по женскому футболу, весело и громко возвещая всех вокруг, что "Кадис" обязательно победит.

В Кадисе совсем недавно закончился карнавал, но, похоже, что это не остановило поклонников "Райо" вырядиться в интересные костюмы:

Между прочим, погода 12 марта на юге Испании порадовала: ясно и +21 днем. Игра начиналась в 18 по местному времени, когда солнце медленно заходило, поэтому условия для футболистов были просто замечательные. Как и для болельщиков.

Цены на билеты на эту игру были в 3 различных ценовых категориях – 15, 20, 25 евро. Атрибутику перед игрой можно было приобрести либо в официальном клубном магазине, или в палатках, которые мало чем отличаются от украинских аналогов. Клубные шарфы можно приобрести по 10-12 евро, поло с эмблемой клуба – за 25. Фирменную футболку "Кадиса" – 65.

В матче с "Райо" хозяева сыграли в особой форме с розовой окантовкой в честь Международного женского дня, который отмечали несколько дней назад. Такую футболку в клубном фан-шопе продавали чуть дороже – почти 70 евро.

El #CádizCF conmemorará el #DíaInternacionalDeLaMujer vistiendo una equipación especial en el #CádizRayo. Ya a la venta en la tienda oficial pic.twitter.com/Cbph1ztsuM — Cádiz C.F. (@Cadiz_CF) 8 марта 2017 г.

Чтобы попасть внутрь, достаточно показать билет приветливым стюардам и пройти легкий обзор. Серьезного "шмона", как такового, нет. Уже внутри, поднявшись по лестнице, надо пройти через турникеты, приложив штрих-код на билете. Если вам лень делать последнее действие, просто можно дать билет стюарду, который любезно сделает эту процедуру за вас.

Здесь же в подтрибунных помещениях можно приобрести легкий перекус – семена или чипсы (1-1,5 евро), бутылочку воды (1 евро), сладкие газированные напитки или безалкогольное пиво (1,5 евро).

В отличие от украинских стадионов, на стадионе не было замечено запрета на курение, поэтому на трибунах можно оказаться рядом с соседом, который будет время от времени дымить на протяжении игры.

Места же для прессы расположены на самой высокой точке второго яруса центральной трибуны (единственной, накрытой крышей). Чтобы добраться сюда на лифте, надо доехать до 9 этажа (который здесь считается 8-м, ведь у испанцев есть так называемый "нулевой этаж" – первый в украинском понимании). Такой вид открывался сверху:

Снимать видео с ложи прессы журналистам запрещено (даже только трибуны) в связи с ситуацией с правами на трансляцию матча. Поэтому вот видео с другой игры, которое лучше всего демонстрирует атмосферу на "Рамон де Карранса":

А так болельщики могут встречать автобус с командой на въезде в город:

На этот раз аншлага не было, зато фаны подготовили перфоманс с надписью, которую примерно можно перевести как "Я варвар только для тебя, потому что "Кадис" сносит крышу".

С первых минут хозяева показали, что они – фавориты поединка, ведь "Райо" находится в зоне вылета. Стадион классно поддерживал своих, рядовые болельщики на трибунах были довольно активными и шумными. Защита "Райо" не справлялась с давлением, и в один момент центрбек гостей едва не "привез" автогол.

"Кадис" же почувствовал импульс трибун – на 36-й минуте левый полузащитник Альваро Гарсиа до конца поборолся за мяч, технично убрал последнего защитника и пробил мимо голкипера. Толпа взорвалась, а "Кадис" оказывал все большее давление на ворота гостей.

Мне же судьба предоставила возможность рассказать испанским медиа "ху из ху" в ситуации с Зозулей. И не просто испанским СМИ, а именно ресурсу "Unión Rayo", который освещает все вокруг мадридского клуба, в который так и не перешел наш соотечественник. Так получилось, что журналистка именно этого издания оказалась по соседству. С другой стороны почтенный дон Кико комментировал игру для местного радио – типичная вещь для испанских СМИ, ведь даже на матчи Сегунды вы точно найдете, по меньшей мере, 3-5 радиокомментаторов.

Игра проходила под диктовку "сине-желтых", которые вполне заслуженно одержали победу, закрепившись на 3-м месте в таблице. Самые опасные моменты матча можно посмотреть здесь:

Последней деталью в подтрибунном помещении стала персональная детская группа поддержки вратаря "Кадиса" Сифуентеса, не отпускала своего любимца минут 15.

Он, как и другие игроки, сфотографировались со всеми желающими и с приподнятым настроением покинули стадион. Стадион, на котором все говорит о том, что "Кадис" – это большая футбольная семья, которая уверенно шагает в Примеру.

Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды