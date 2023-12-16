"Кто выйдет в воротах – Лунин или Кепа? Я уже решил, но еще не говорил с ними. Я не хочу, чтобы они узнали об этом здесь, на пресс-конференции. Я сначала поговорю с ними. Не хочу, чтобы они узнали новости из прессы. Да, они заставляют меня сомневаться, ведь они оба очень хороши", – цитирует Анчелотти AS.

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Напомним, после травмы Кепы Андрей Лунин сыграл за Реал в 6-ти матчах подряд, пропустив 4 гола. На последнюю игру против Униона в Лиге чемпионов вышел уже испанский вратарь. В сезоне 2023/24 украинец провел 8 поединков, Кепа – 14.

Матч Реал Мадрид – Вильярреал стартует в воскресенье, 17 декабря, в 22:00 по Киеву. Команда Карло Анчелотти занимает второе место турнирной таблицы, отставая от Жироны на 2 очка. Вильяреал на данный момент занимает 14-ю позицию, имея 16 баллов.

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