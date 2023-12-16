Голкіпер Реала Андрій Лунін може затриматися в Мадриді ще на кілька років.

Виступи українського воротаря в останніх матчах за мадридців похитнули ієрархію, яку запровадив Карло Анчелотті з приходом в команду Кепи Аррісабалаги. Андрію Луніну вдалося заслужити довіру італійського фахівця і він став отримувати більше ігрового часу.

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Згідно з інформацією El nacional, гра українця настільки вразила президента Реала Флорентіно Переса, що він вирішив вмовити голкіпера продовжити угоду з клубом. Луніну запропонують новий контракт, який буде діяти до 2028 року.

Нагадаємо, що Андрій в поточному сезоні взяв участь у восьми матчах за Реал. В чотирьох іграх йому вдалося залишити свої ворота "сухими". Чинна угода Луніна з мадридцями діє до 2025 року.

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