Попри фінансові проблеми та наявні пропозиції, Реал не має наміру продавати бразильського опорника, повідомляє Marca.

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Зазначається, що Королівський клуб буде відхиляти усі спроби придбати Каземіро, незважаючи на цифри, які будуть запропоновані. Цікаво, що влітку 2020 року бразильця намагався підписати ПСЖ, проте Реал відмовився від продажу.

Додамо, що контракт Каземіро з мадридцями дійсний до 2023 року. В поточному сезоні півзахисник провів 26 матчів, записавши до свого активу 5 голів та 2 асисти.

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