Будущее Серхио Рамоса в мадридском клубе все еще остается под вопросом, но между сторонами уже произошли определенные сдвиги.

Серхио Рамос и Флорентино Перес в течение недели несколько раз встречались для обсуждения важных вопросов, в том числе и дальнейшее сотрудничество, сообщает АВС.

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По информации источника, стороны по результатам переговоров установили дедлайн для принятия решения о продолжении партнерства. Сам Серхио хочет остаться в Реале, о чем сообщил своему менеджеру. Пока неизвестно, когда стороны вновь сядут за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что "сливочные" предлагают капитану контракт на 2 года с 10% снижением зарплаты. Нынешнее соглашение Рамоса с Реалом рассчитано до лета 2021-го. В текущем сезоне Серхио сыграл 18 матчей (3 гола и 1 ассист), но сейчас залечивает травму.

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