Мадридский Реал официально представил новичка, который обойдется клубу в 100 миллионов евро.

Реал приобрел Орельена Чуамени у Монако за 80 миллионов евро + 20 млн бонусов. Сегодня прошла презентация француза публике. Хавбек будет выступать за Реал под 18 номером, который носил в прошлом сезоне Бейл.

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Чуамэн сфотографировался на фоне трофеев Реала с семьей, затем с президентом клуба. "К нам перешел один из лучших полузащитников мира. Это роскошный футболист, который обеспечит Мадриду прогресс", – сказал Флорентино Перес.

22-летний футболист в поздравительном слове перешел на испанский, чтобы показать, что уже изучает язык. Далее Орельен наденет футболку Реала и покажет свои навыки перед журналистами.

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