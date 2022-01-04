Известный агент Джованни Бранкини ошеломил неожиданным заявлением. "Теперь все зависит от ПСЖ. Реал вернулся в борьбу, чтобы немедленно подписать Мбаппе. Мадрид на днях предложил ПСЖ 50 миллионов евро", – цитирует агента Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Я не знаю, чем все завершится. Конечно, предложение Флорентино Переса заслуживает внимания. Всем будет жаль, если футболист уровня Мбаппе летом бесплатно сменит клуб. Понятия не имею, что Париж планирует делать", – добавил Бранкини.

В сезоне 2021/22 Мбаппе забил за ПСЖ 18 голов и отдал 15 ассистов в 25 матчах всех турниров. Летом 2022 года у него истекает контракт с Парижем, поэтому уже с января он может вести переговоры с другими клубами.

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