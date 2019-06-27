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Реал запропонував Валенсії двох гравців

27 червня 22:26 693 Читать на русском
Реал запропонував Валенсії двох гравців
Серхіо Регілон та Лукас Васкес можуть покинути Реал / Фото ФК Реал

Валенсія може підсилитись одразу двома гравцями королівського клубу.

Захисник Реала Серхіо Регілон та форвард Лукас Васкес не входять у плани Зінедіна Зідана на наступний сезон, повідомляє журналіст радіостанції RAC1 Жерар Ромеро.

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За інформацією джерела, представники мадридського клубу запропонували Валенсії послуги цих гравців. Про реакцію "кажанів" на таку пропозицію поки не повідомляється.

В минулому сезоні Ла Ліги Регілон провів 14 матчів, в яких відзначився двома асистами. Васкес зіграв у 31 матчі та відзначився голом і трьома результативними передачами.

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