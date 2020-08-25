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Бавария – Севилья: Суперкубок УЕФА-2020 состоится со зрителями

16:24 - Читати українською
Бавария – Севилья: Суперкубок УЕФА-2020 состоится со зрителями
Бавария – участник Суперкубка УЕФА-2020 / Твиттер мюнхенцев

УЕФА принял неожиданное решение относительно болельщиков на матче Суперкубка-2020.

УЕФА позволил провести матч Бавария – Севилья при частично заполненных трибунах, сообщает AS.

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Лишь 30% мест на стадионе будут заполнены, согласно санитарным нормам и рекомендациям. УЕФА по этому матчу хочет изучить реакцию и поведение людей, чтобы в будущем постепенно возвращать болельщиков на трибуны. Все остальные сентябрьские матчи под эгидой УЕФА будут проводиться без зрителей, в том числе и поединки Лиги наций.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА-2020 сыграют немецкая Бавария и испанская Севилья – победители Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Матч состоится в Будапеште на Пушкаш Арене 24 сентября, начало в 22:00 по Киеву.

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