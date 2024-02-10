Реал потерял всех центральных защитников на противостояние с Довбиком и Ко
Защитник Реала Антонио Рюдигер также не сможет противостоять дуэту украинцев из Жироны в центральном матче испанского первенства.
Реал на официальном сайте сообщил, что у Рюдигера диагностировали травму широкой латеральной мышцы левого бедра. Предварительно, Антонио пропустит 2 недели.
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Таким образом, немецкий защитник тоже пропустит игру с Жироной, а мадридцы останутся на битву лидеров вообще без номинальных центрбеков. Милитао, Алаба и Начо также восстанавливаются от травм.
Напомним, поединок Реал – Жирона состоится уже сегодня в 19:30 по киевскому времени. Сейчас именно мадридцы лидируют (58 очков), а жиронцы отстают на 2 пункта.
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