Защитник Реала Антонио Рюдигер также не сможет противостоять дуэту украинцев из Жироны в центральном матче испанского первенства.

Реал на официальном сайте сообщил, что у Рюдигера диагностировали травму широкой латеральной мышцы левого бедра. Предварительно, Антонио пропустит 2 недели.

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Таким образом, немецкий защитник тоже пропустит игру с Жироной, а мадридцы останутся на битву лидеров вообще без номинальных центрбеков. Милитао, Алаба и Начо также восстанавливаются от травм.

Напомним, поединок Реал – Жирона состоится уже сегодня в 19:30 по киевскому времени. Сейчас именно мадридцы лидируют (58 очков), а жиронцы отстают на 2 пункта.

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