Захисник Реала Антоніо Рюдігер також не зможе протистояти дуету українців із Жирони в центральному матчі іспанської першості.

Реал на офіційному сайті повідомив, що в Рюдігера діагностували травму широкого латерального м’яза лівого стегна. Попередньо, Антоніо пропустить 2 тижні.

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Таким чином, німецький захисник не зіграє з Жироною, а мадридці залишаться на битву лідерів взагалі без номінальних центрбеків. Мілітао, Алаба та Начо також відновлюються від травм.

Нагадаємо, поєдинок Реал – Жирона відбудеться вже сьогодні о 19:30 за київським часом. Наразі саме мадридці лідирують (58 очок), а жиронці відстають на 2 пункти.

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