Родриго травмировался в матче испанской Примеры с Гранадой (2:0). Он покидал поле на носилках со слезами на глазах еще в первом тайме.

Реал получил двух звездных конкурентов из АПЛ в борьбе за Холанда

Как сообщает официальный сайт Реала, форварду диагностировали мышечную травму, а именно частичный разрыв подколенного сухожилия. 19-летний бразилец вылетел из игры примерно на три месяца. Это означает, что Родриго не сыграет в 1/8 финала ЛЧ против Аталанты Руслана Малиновского (матчи запланированы на 24 февраля и 16 марта).

Заметим, в текущем сезоне Родриго Силва де Гоис провел 17 матчей во всех турнирах за мадридский клуб, забил один гол и отдал шесть ассистов.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му