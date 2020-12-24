Как известно, Реал хочет подписать форварда Эрлинга Холанда, который является одной из основных трансферных целей "сливочных". Теперь к конкурентам мадридцев присоединились Манчестер Сити и Челси, сообщает Football Espana со ссылкой на 90min.

Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги по итогам ноября

"Горожане" ищут замену 32-летнему Серхио Агуэро и якобы не уверены в надежности Габриэла Жезуса. Сити считает, что будет иметь хорошие шансы на подписание норвежца, ведь его отец когда-то выступал в голубой футболке. Челси в свою очередь уже сообщил ближайшему окружению форварда о заинтересованности в трансфере.

Заметим, что в текущем сезоне Эрлинг Холланд поражает результативностью. В его активе 17 голов и 3 ассиста в 14 матчах за Боруссию Дортмунд. Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 100 млн евро.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві