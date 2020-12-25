Родріго отримав пошкодження у матчі іспанської Прімери з Гранадою (2:0). Він покидав поле на ношах зі сльозами на очах ще у першому таймі.

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Як повідомляє офіційний сайт Реала, форварду діагностували м'язову травму, а саме частковий розрив підколінного сухожилля. 19-річний бразилець вилетів з гри приблизно на три місяці. Це означає, що Родріго не зіграє в 1/8 фіналу ЛЧ проти Аталанти Руслана Маліновського (матчі заплановані на 24 лютого та 16 березня).

Зауважимо, в поточному сезоні Родріго Сілва де Гоїс провів 17 матчів у всіх турнірах за мадридський клуб, забив один гол та віддав шість асистів.

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