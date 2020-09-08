Реал потерял полузащитника перед стартом нового сезона
Первым травмированным в лагере "сливочных" стал Иско.
Полузащитник Реала Иско растянул связки голеностопа и выбыл примерно на 10 дней, сообщает издание AS.
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Как следствие, он точно не сыграет в товарищеском матче против Райо Вальекано в ближайшую среду. Кроме того, под вопросом его участие в стартовом матче Ла Лиги против Реал Сосьедада 20 сентября.
Если восстановление пройдет по графику, Иско сможет выйти на поле уже 27 сентября во втором туре Примеры против Бетиса.
В прошлом сезоне полузащитник сборной Испании сыграл в футболке Реала в 30 поединках, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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