Півзахисник Реала Іско розтягнув зв'язки гомілкостопа і вибув приблизно на 10 днів, повідомляє видання AS.

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Як наслідок, він точно не зіграє у товариському матчі проти Райо Вальєкано у найближчу середу. Окрім того, під питанням його участь у стартовому матчі Ла Ліги проти Реал Сосьєдада 20 вересня.

Якщо відновлення пройде за графіком, Іско зможе вийти на поле вже 27 вересня у другому турі Прімери проти Бетіса.

У минулому сезоні півзахисник збірної Іспанії зіграв у футболці Реала у 30 поєдинках, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.

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