Мадридский Реал стал лишь вторым клубом, который получил право выступать с чемпионскими нашивками.

Золотой шеврон, который наносится на форму действующего чемпиона Испании, теперь получит нового владельца – мадридский Реал, информирует официальный сайт Ла Лиги.

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Отмечается, что традиция с его добавлением зародилась только 2 года назад. Интересно, что оба сезона до этого победителем неизменно становилась Барселона. Нашивка будет размещена на правом рукаве на матчах испанского чемпионата.

Добавим, что Реал стартует чуть позже в новом сезоне – аж 20 сентября матчем 2-го тура против Реал Сосьедад.

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