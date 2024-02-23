Реал потерял одного из лучших бомбардиров из-за травмы – он не сыграет против Яремчука и пропустит матч ЛЧ
Главный тренер Реала Карло Анчелотти имеет кадровый кризис перед важными играми.
Тренерский штаб мадридцев уже длительное время вынужден искать решение по основному составу команды. Травмы ведущих игроков не позволяют Карло Анчелотти выпускать на поле свою лучшую 11-ку. Кадровый кризис в Реале только ухудшается.
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Как сообщает Marca, Хоселу, второй бомбардир мадридцев с 14 забитыми голами, получил повреждение. После проведенных тестов оказалось, что нападающий не сможет выйти на поле около трех недель. А, следовательно, он не сыграет против Севильи и Валенсии, за которую выступает Роман Яремчук, а также пропустит ответный матч против Лейпцига (первая игра 1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
К тому же в 26 туре Ла Лиги Анчелотти не сможет рассчитывать на Карвахаля и Камавинга из-за дисквалификации. Что касается Куртуа, Милитао и Алабы, они продолжают процесс восстановления.
Напомним, Реал сыграет против Севильи в воскресенье, 25 февраля. Сейчас мадридцы находятся на первой строчке с 62 очками. Жирона отстает на шесть пунктов.
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