Тренерский штаб мадридцев уже длительное время вынужден искать решение по основному составу команды. Травмы ведущих игроков не позволяют Карло Анчелотти выпускать на поле свою лучшую 11-ку. Кадровый кризис в Реале только ухудшается.

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Как сообщает Marca, Хоселу, второй бомбардир мадридцев с 14 забитыми голами, получил повреждение. После проведенных тестов оказалось, что нападающий не сможет выйти на поле около трех недель. А, следовательно, он не сыграет против Севильи и Валенсии, за которую выступает Роман Яремчук, а также пропустит ответный матч против Лейпцига (первая игра 1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

К тому же в 26 туре Ла Лиги Анчелотти не сможет рассчитывать на Карвахаля и Камавинга из-за дисквалификации. Что касается Куртуа, Милитао и Алабы, они продолжают процесс восстановления.

Напомним, Реал сыграет против Севильи в воскресенье, 25 февраля. Сейчас мадридцы находятся на первой строчке с 62 очками. Жирона отстает на шесть пунктов.

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