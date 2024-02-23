Мадрид уже обратился в Ла Лигу с просьбой перенести его последний матч чемпионата, который должен состояться 26 мая. Реал хочет сыграть с Бетисом на день раньше, сообщает The Athletic.

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Дело в том, что испанский клуб, хочет иметь на один день больше подготовки к концерту Тейлор Свифт, который запланирован на 30 мая. Обычно Ла Лига радушно идет навстречу в таких вопросах, но осложнить ситуацию может турнирное положение. Графики последних туров стараются составлять с учетом того, за какие места борются команды.

Стоит заметить, что летом Тейлор Свифт проведет европейский этап своего тура "Eras". Певица, которую Time назвал человеком года 2023, выступит на многих футбольных стадионах. Кроме Сантьягу Бернабеу, это будут арены Лиона, Бенфики, Ливерпуля, Аякса, Шальке, Гамбурга, а также национальные стадионы в Англии, Уэльсе, Ирландии и Швеции.

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